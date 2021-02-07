В Татарстане от коронавируса скончался мужчина 1950 года рождения - об этом сообщает республиканский оперштаб. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.

Всего за весь период пандемии в Татарстане выявили 291 случай смерти от COVID-19.

Также за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, все из них контактные.

Географическое распределение новых случаев:

1. Казань – 39

2. Набережные Челны – 11

3. Азнакаевский – 1

4. Аксубаевский – 2

5. Алексеевский – 2

6. Алькеевский – 1

7. Бугульминский – 2

8. Буинский – 2

9. Высокогорский – 1

10. Зеленодольский – 3

11. Кайбицкий – 1

12. Камско-Устьинский – 1

13. Кукморский – 1

14. Лаишевский – 3

15. Лениногорский – 2

16. Нижнекамский – 3

17. Новошешминский – 4

18. Нурлатский – 2

19. Пестречинский – 3

20. Тукаевский – 1

На 7 февраля в республике выявлено 16 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперштаб.