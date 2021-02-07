В Татарстане от коронавируса скончался мужчина 1950 года рождения - об этом сообщает республиканский оперштаб. Причина смерти установлена в результате патологоанатомической экспертизы.
Всего за весь период пандемии в Татарстане выявили 291 случай смерти от COVID-19.
Также за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, все из них контактные.
Географическое распределение новых случаев:
1. Казань – 39
2. Набережные Челны – 11
3. Азнакаевский – 1
4. Аксубаевский – 2
5. Алексеевский – 2
6. Алькеевский – 1
7. Бугульминский – 2
8. Буинский – 2
9. Высокогорский – 1
10. Зеленодольский – 3
11. Кайбицкий – 1
12. Камско-Устьинский – 1
13. Кукморский – 1
14. Лаишевский – 3
15. Лениногорский – 2
16. Нижнекамский – 3
17. Новошешминский – 4
18. Нурлатский – 2
19. Пестречинский – 3
20. Тукаевский – 1
На 7 февраля в республике выявлено 16 638 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передает оперштаб.
Напомним, вчера стало известно о смерти от COVID-19 двух женщин.
комментарии