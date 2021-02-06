Педиатр Ильдус Лутфуллин из Казани в своем "Инстаграм" показал, как выглядит дыхание ребенка в состоянии кетоацидоза. Врач рассказал, что диабет 1 типа очень часто выявляют только после того, как ребенок впадает в кому или прекому, и привел симптомы, которые могут указать на болезнь.

"Ребенок капризный, вялый. Много пьет и много мочится, у него появляется энурез (Американская академия педиатрии считает заново развившийся энурез важным симптомом). Он теряет вес и начинает спать все больше, просыпаясь только чтобы попить воды, а потом засыпает средь бела дня на глазах удивленных родителей и начинает дышать как доменная печь", - пояснил Лутфуллин.

У ребенка, которого врач привел в пример, были критические показатели на момент доставки в приемный покой, но ему удалось помочь: шестилетний мальчик уехал в реанимацию ДРКБ уже в сознании, а на следующий день его перевели в отделение эндокринологии. Также Лутфуллин отметил, что эти симптомы иногда не распознают даже медики.

"Читая лекции курсантам, докладывая клинические случаи на конференциях, я всегда стараюсь говорить о "модели пациента". Что это такое? Это условный образ, портрет больного, это конкретный сценарий, внутри которого оказывается врач. Надо заранее, на этапе учебы представить в красках себе ситуацию, чтобы потом суметь быстро сообразить, что ребенок не просто спит – это кома и не просто тяжело дышит – это кетоацидоз. Сухие факты не дадут такого понимания, в процессе учебы твой слушатель должен испытать эмоции", - пояснил он.

Еще об одном жутком случае, связанном с ребенком, написали наши коллеги из Пензы, портал progorod58.ru. Там мальчик напоролся лицом на штыри от мусорного бака и получил тяжелую травму. Теперь его мать готовится подать в суд.