В одном из дворов на улице Парина в Казани водитель «Лады Гранты» «выбил страйк» из припаркованных машин. Он помял сразу шесть автомобилей.

«Во дворах на Парина,6 водитель «Гранты» помял сразу шесть припаркованных машин, после чего быстро слинял с места аварии. Успели запомнить только номер 761,буквы не успели», - пишут очевидцы.

В комментариях пользователи, конечно же, выстроились в очередь ругать виновника.

«Вероятно, водитель пьян. Если его не примут на ближайшем перекрестке, то скорее всего будут печальные последствия»

«По камерам можно вычислить. Быстрее по горячке нужно отрабатывать»

«Чётко мощно сильно»

«Интересно, если у этих машин такие повреждения- что с грантой то стало? Водителя поло искренне жаль - на перебор передней подвески попал..».

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