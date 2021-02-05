В сети появились подробности зверского убийства в Перми. Там мужчина отрезал голову беременной жене и убил ее отца.

Оказалось, женщина требовала развод, а муж не соглашался. При этом выяснилось, что он вынашивал план мести около месяца. В день трагедии они с женой поругались, муж схватил нож и нанес несколько ранений, а потом отрезал ей голову. Мужчину не смутило, что за всем наблюдали их дети, а женщина была беременна.

Далее злоумышленник позвонил мужу жены и предложил встретиться, обсудить условия развода. Возле подъезда он несколько раз ударил тестя ножом, от чего последний скончался.

«По факту обнаружения тел было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Подозреваемый был задержан по «горячим следам», - сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Пермскому краю.

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