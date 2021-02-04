На встрече с журналистами ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров опроверг слухи о том, что вуз собирается присоединить КАИ.

«Никакой речи о кураторстве или присоединении института к КФУ быть не может. КФУ не является куратором никаких высших учебных заведений, расположенных как в нашей стране, так и в Казани. Да, ваш покорный слуга возглавляет совет ректоров, но это такая, знаете, общественная организация, где мы обсуждаем текущие вопросы, которые касаются всех университетов. И КАИ в свое время отпочковался от Казанского университета», - отметил ректор.

Также он добавил, что КАИ сегодня является одним из ведущих научно-исследовательских институтов. И КФУ активно сотрудничает с ним.

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