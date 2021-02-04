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Фото: ProKazan

Ректор КФУ опроверг слухи о присоединении вуза к КАИ

04.02.2021, 19:07 103 7 prokazan.ru

На встрече с журналистами ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров опроверг слухи о том, что вуз собирается присоединить КАИ.

«Никакой речи о кураторстве или присоединении института к КФУ быть не может. КФУ не является куратором никаких высших учебных заведений, расположенных как в нашей стране, так и в Казани. Да, ваш покорный слуга возглавляет совет ректоров, но это такая, знаете, общественная организация, где мы обсуждаем текущие вопросы, которые касаются всех университетов. И КАИ в свое время отпочковался от Казанского университета», - отметил ректор.

Также он добавил, что КАИ сегодня является одним из ведущих научно-исследовательских институтов. И КФУ активно сотрудничает с ним.

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комментарии

Ага
1
04 февраля 2021
20:20
Давно пора присоединить. В КАИ ректор мужик толковый, назначенец думающей и правящей элиты. И давнор пора прижать к ногтю пездоту либерастно гуманитарную расплодившуюся в КГУ бывшем. РАКОМ ДРАТЬ РАССТРЕЛЫ В ЗАД ТРАХАТЬ ВСЕХ ЛИБЕРАСТНЫХ КОРРУПЦИОННЕРОВ. Давно там пора порядок навести хорошо что главного вора Навального посадили и это будет примером беспощадности. Потому что либеральный скот обоссанный только язык грубой силы понимает ахахах
Гараж
1134
04 февраля 2021
20:35
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Гараж
1112
04 февраля 2021
20:41
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин
0
04 февраля 2021
20:44
Какие ФИО ректора КАИ?
В ответ на комментарий пользователя
Давно пора присоединить. В КАИ ректор мужик толковый, назначенец думающей и правящей элиты. И давнор пора прижать к ногтю пездоту либерастно гуманитарную расплодившуюся в КГУ бывшем. РАКОМ ДРАТЬ РАССТРЕЛЫ В ЗАД ТРАХАТЬ ВСЕХ ЛИБЕРАСТНЫХ КОРРУПЦИОННЕРОВ. Давно там пора порядок навести хорошо что главного вора Навального посадили и это будет примером беспощадности. Потому что либеральный скот обоссанный только язык грубой силы понимает ахахах
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Гараж
751
04 февраля 2021
20:48
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Гараж
525
04 февраля 2021
20:49
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Ага
0
04 февраля 2021
20:51
Герцог пасть закрой, я твой спам в минуса отправил он никому неинтересен. еще раз напишешь фуфло я тебя пинками снег убирать на тротуарах отправлю. От Мавлютова до Икеи. Понял козел шепелявый а? Петух который ФИО спрашивал - бери в рот соси и записывай попутно координаты Альберта Харисовича ахахха

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