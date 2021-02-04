Вакцина от коронавирусной инфекции Спутник V является халяльной. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Духовное управление мусульман РФ.

Разработчики сообщили Управлению, что препарат не содержит запрещенных в исламе веществ, таких как свиной желатин или человеческие компоненты. На следующей неделе состоится совместное заседание исламских богословов с представителями научных институтов, занимающихся разработкой вакцин и будет подготовлено богословско-правовое заключение.

Добавим, что на сегодняшний день в Татарстане от коронавируса вакцинировано 15 392 человека, из них повторно 2 892 татарстанца. Также стало известно, что в республику поступили еще 47 880 комплектов вакцины Спутник V. Записаться на прививку жители РТ могут по телефону 122, через портал Госуслуг, через МФЦ или по звонку в поликлинику.

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