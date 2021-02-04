3 февраля вечером на трассе в Высокогорском районе лоб в лоб столкнулись две иномарки. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Столкнулись «Хендай» и «Форд Фокус», по предварительной информации, водитель «Форда» хотел обогнать «ГАЗель» и не заметил вторую машину», - сообщается на странице «Вызов-112».

В результате ДТП водитель «Хендай» чудом остался жив, он сам вышел из машины, его осмотрели медики и отпустили.

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