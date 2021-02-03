ГИБДД Казани ищет водителя, который сбил 16-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел вчера напротив дома № 117 по улице Дальняя: предположительно, школьница переходила дорогу в неположенном месте. Автомобилист скрылся с места ДТП.
Школьница получила закрытый перелом плечевой кости. Отдел пропаганды казанского ГИБДД просит очевидцев данного происшествия откликнуться по телефонам:5-333-819, 5-333-848.
Также вчера в автобусе маршрута №35А упала 71-летняя пассажирка, пострадавшая получила закрытый перелом 9-го ребра. Водитель с места происшествия так же покинул.
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комментарии
простить
и наградить
красавицу школярку
ну а водилу пожурить -
нельзя так ездить ярко