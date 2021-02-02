Много историй в последнее время связано с общественным транспортом, и не всегда они позитивные. Вот и в этот раз в сети житель Казани рассказал о том, как стал свидетелем странной ситуации в Авиастроительном районе.

«На остановке улица Литвина водитель вместе с кондуктором автобуса №6 вышвырнули из автобуса неадекватную пассажирку. Женщину оставили прямо на снегу, слышал как кондуктор сказал «иди домой». Двери закрылись и автобус поехал дальше. Бедняжка так и осталась сидеть на снегу, а на улице -6», - пишет автор, задаваясь вопросом, правильно ли поступили сотрудники. И кто будет отвечать, если женщина насмерть замерзнет.

В комментариях жители отреагировали не совсем стандартно.

«Ну раз так переживаешь, надо было помочь, а не снимать на телефон и пройти мимо»

«А кто с ней должен нянькаться?»

«Подошёл бы и помог, раз так переживаешь и осуждаешь других. Но нет же, ты снял видео как она сидит и пошёл дальше и ещё пишешь, что люди не правильно поступили... чем ты лучше тех людей, что ее выкинули?»

«А если она действительно неадекватная?»

«Может она и реально неадекватная и представляла угрозу жизни и здоровью остальных пассажиров. Водителю и кондуктору такие проблемы не нужны»

«Однобоко... Мы не знаем сути конфликта, хотелось бы и другую сторону выслушать...»

«Минус 6 не минус 30, освежится да домой пойдёт».

К другим новостям:

- Сразу в трех регионах закрыли движение автобусов, грузового транспорта, маршруток и такси из-за плохой погоды. Где конкретно нет движения.