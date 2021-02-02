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Фото: скриншот видео

«Бедняжка сидела в снегу»: водитель и кондуктор автобуса в Казани выгнали женщину из транспорта

02.02.2021, 09:58 273 4 prokazan.ru

Много историй в последнее время связано с общественным транспортом, и не всегда они позитивные. Вот и в этот раз в сети житель Казани рассказал о том, как стал свидетелем странной ситуации в Авиастроительном районе.

«На остановке улица Литвина водитель вместе с кондуктором автобуса №6 вышвырнули из автобуса неадекватную пассажирку. Женщину оставили прямо на снегу, слышал как кондуктор сказал «иди домой». Двери закрылись и автобус поехал дальше. Бедняжка так и осталась сидеть на снегу, а на улице -6», - пишет автор, задаваясь вопросом, правильно ли поступили сотрудники. И кто будет отвечать, если женщина насмерть замерзнет.

В комментариях жители отреагировали не совсем стандартно.

«Ну раз так переживаешь, надо было помочь, а не снимать на телефон и пройти мимо»

«А кто с ней должен нянькаться?»

«Подошёл бы и помог, раз так переживаешь и осуждаешь других. Но нет же, ты снял видео как она сидит и пошёл дальше и ещё пишешь, что люди не правильно поступили... чем ты лучше тех людей, что ее выкинули?»

«А если она действительно неадекватная?»

«Может она и реально неадекватная и представляла угрозу жизни и здоровью остальных пассажиров. Водителю и кондуктору такие проблемы не нужны»

«Однобоко... Мы не знаем сути конфликта, хотелось бы и другую сторону выслушать...»

«Минус 6 не минус 30, освежится да домой пойдёт».

К другим новостям: 

- Сразу в трех регионах закрыли движение автобусов, грузового транспорта, маршруток и такси из-за плохой погоды. Где конкретно нет движения.

Общественный транспорт Татарстан Казань Общество
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комментарии

Горожанин
0
02 февраля 2021
10:14
Полицию надо было вызвать и номер автобуса заснять . Надо узнать кто прав , а кто виноват , чтоб наказать виновных . А то будут вести себя неадекватно в автобусе или без веской причины "экипаж" будет выбрасывать не виновных по сути пассажиров. И бригадир ассоциации краснобусов Томилин пусть прояснит ситуацию.
3еукепук
1
02 февраля 2021
10:22
Это капитализм! Нет денег, не любви!!
Всё честно!
Обыватель
1
02 февраля 2021
10:25
Меня один раз тоже из автобуса выкинули когда я натурой расплатился. Кондуктор не дал билет и у меня никаких доказательств мошенничества не осталось. А другое доказательство я проглотил.
Гараж
0
02 февраля 2021
10:50
Она сидела в снегу и ее попка замёрзла.

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