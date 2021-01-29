На 29 января в Татарстане зарегистрировано 85 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона. Из них 32 человека отвезли в больницу, остальные лечатся.

Среди заболевших трое детей до 18 лет, семь человек до 30 лет, 22 человека до 50 лет, 16 человек до 60 лет, 20 человек до 70 лет, 12 человек до 80 лет и пять человек старше 80 лет. За сутки в Казани выявили 55 случаев заражения коронавирусом, резко увеличилось количество заболевших и в Набережных Челнах -13 человек.

С начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 15 875 случаев коронавируса, выздоровел 12 331 человек, в том числе 97 за минувшие сутки.

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