Смертельная авария произошла 28 января на улице Гаврилова. Под колесами погиб 70-летний мужчина.

По данным ГИБДД Казани, в 16 часов напротив дома№1 пенсионер переходил дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку находился пешеходный переход. В это время на него наехал "Опель Корса", которым управлял 37-летний мужчина.

Пешеход получил ушиб головного мозга и был госпитализирован, однако помочь ему медики не смогли. От полученных травм пожилой казанец скончался в больнице, сообщает Госавтоинспекция.

Добавим, что накануне в Казани пострадал еще один пешеход: на улице Журналистов 33-летнего мужчину, который шел по пешеходному переходу, сбил "Ситроен". Водитель иномарки не пропустил пешехода на "зебре", у пострадавшего диагностированы ушибы и ссадины рук и ног, а также ушиб бедра.

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