Казанцы в социальных сетях обсуждают скандальное видео: автор утверждает, что на нем трое взрослых нюхают клей прямо при ребенке.
"Сегодня во дворе недалеко от Братьев Касимовых наблюдала ужасную картину: трое взрослых токсикомана, никого не стесняясь, нюхали клей. Все бы ничего, но с ними была маленькая девочка, которой приходится жить в таком окружении. Что ждёт в будущем ребёнка с такими родителями", - пишет женщина.
"Ужас просто", - реагирует на увиденное автор.
Горожане возмущены увиденным и жалеют ребенка.
"Куда катится мир. Оградить бы всех детей от всякого ужаса", - с сожалением пишет женщина.
"90-ые возвращаются...", - резюмирует мужчина.
Правда, не все комментаторы удивлены происходящим на видео.
"Да пускай кайфуют, чего вы пристали", - призывает другой мужчина. Его комментарий "лайком" поддержали два пользователя.
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