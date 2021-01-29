Казанцы в социальных сетях обсуждают скандальное видео: автор утверждает, что на нем трое взрослых нюхают клей прямо при ребенке.

"Сегодня во дворе недалеко от Братьев Касимовых наблюдала ужасную картину: трое взрослых токсикомана, никого не стесняясь, нюхали клей. Все бы ничего, но с ними была маленькая девочка, которой приходится жить в таком окружении. Что ждёт в будущем ребёнка с такими родителями", - пишет женщина.

"Ужас просто", - реагирует на увиденное автор.

Горожане возмущены увиденным и жалеют ребенка.

"Куда катится мир. Оградить бы всех детей от всякого ужаса", - с сожалением пишет женщина.

"90-ые возвращаются...", - резюмирует мужчина.

Правда, не все комментаторы удивлены происходящим на видео.

"Да пускай кайфуют, чего вы пристали", - призывает другой мужчина. Его комментарий "лайком" поддержали два пользователя.

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