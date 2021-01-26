После информации, что в школе Казани детей кормили едой с пола, прокуратура Татарстана организовала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее корреспонденту Prokazan.ru в управлении образования города сообщили, что повар подтвердила факт, который описала родитель одного из ученика – она подняла еду с пола и положила обратно в кастрюлю. После этого ее уволили.

Напомним, с нового года в казанских школах начал работать родительский контроль.

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