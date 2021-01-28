27 января в аварийную службу поступила заявка от жителя дома на улице Побежимова в Казани. Он жаловался на странные звуки из вентиляционного канала. На место выехали сотрудники обслуживающей компании.

«Сняв решетку с вентиляции, сотрудники достали оттуда испуганного, голодного и грязного кота. Как животное туда попало – неизвестно. Сейчас он чувствует себя хорошо», - написали на странице unavia_kzn в инстаграм.

Также всех жителей попросили проверить свои вентиляционные каналы, они обязательно должны быть закрыты решеткой.

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