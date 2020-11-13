В Казани осудили мужчину за убийство кота

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Татарстана признала 29-летнего мужчину виновным в убийстве кота. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Установлено, что 9 декабря 2019 года пьяный мужчина, в квартире знакомой схватил кота и острым предметом ударил по горлу, после чего несколько раз ударил по тела, а потом бросил о стену. От полученных повреждений животное скончалось», - говорится в сообщении.

Мужчина только частично признал свою вину. Суд Казани приговорил его к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Обжалование осужденного осталось без удовлетворения.