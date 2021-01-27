Вчера появилась информация о том, что в казанской школе №67 произошел очередной скандал. Мама первоклассника обвинила воспитателя в избиении сына. В полиции Казани подтвердили, что женщина подала заявление на обидчика ребенка, но воспитатель не остался в стороне и подал встречное заявление.

Сегодня в управлении образования в Казани сообщили, что конфликт удалось уладить мирно.

«Обе стороны признали произошедшее недоразумением. Мама отозвала свое заявление и претензии к сотрудникам, воспитатель также отозвал встречное заявление», - отметили в управлении.

Между тем, прокуратура Татарстана организовала проверку по данному факту.

«При подтверждении информации в отношении виновных будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении.

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