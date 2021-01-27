В Казани на улице Адоратского накануне вечером произошло крупное ДТП, есть пострадавший.

Дорогу, как сообщает "Вызов-112", не поделили две машины "Лада Гранта", одна из них - такси. По свидетельствам очевидцев, один из водителей двигался на запрещающий сигнал светофора, а второй перед ним выполнял разворот и хотел пересечь двойню сплошную. В итоге травмы получил водитель такси, были ли в салоне пассажиры, неизвестно. Обстоятельства происшествия уточняются.

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