Разборки в военно-патриотическом центре Казани: 8-классники издевались над младшеклассником

Прокуратура Кировского района Казани провела проверку видео с издевательствами над маленьким мальчиком, которое разметили в соцсетях. Инцидент произошел 3 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«На территории стационарного лагеря «Юный парашютист» на базе аэродрома Куркачи в Высокогорском районе. Конфликт возник между учащимися 5 и 8 классов Военно-патриотического образовательного центра Казани. К выяснению отношений присоединился еще один 8-классник и схватил потерпевшего за руки и ноги. Другие стояли и наблюдали за происходящем, один из них снимал все на телефон, а потом отправил родителям», - говорится в сообщении.

Также установлено, что ответственные за воспитание детей трое сотрудников школы в момент ссоры были в учебном корпусе и заполняли документы. В итоге конфликт прекратился без причинения вреда жизни и здоровью, в тот же день пятерых учащихся 5-го класса забрали домой.

«Инцидент произошел из-за отсутствия контроля за поведением обучающихся со стороны ответственных сотрудников школы и просчетов в воспитательно-профилактической работе. Прокуратурой было направлено в школу представление об устранении нарушений», - сообщает ведомство.