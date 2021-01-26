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Именно Валерий Стаферов посоветовал Александру Кокорину попробовать себя в «Фиорентине»

26.01.2021, 14:12 1 prokazan.ru

Первый тренер советует Саше Кокорину соглашаться на условия "Фиорентины"

На волне разговоров о возможном переходе Кокорина в популярный итальянский футбольный клуб, журналисты узнали мнение об этой ситуации у первого тренера Саши. Опытный наставник Валерий Стаферов рассказал журналистам, что крайне рад за своего подопечного. Тренер считает, что у Александра есть шанс заиграть в Серии А, несмотря на возраст. 

Стаферов считает, что другого такого шанса может и не быть. "Фиалки" сейчас находятся в сложной ситуации и Саша может стать лидером нападения клуба. Игровые данные, чтобы играть в Серии А у Кокорина есть, уверен его первый наставник. А если сумеет засверкать в "Фиорентине", возможен интерес топ-клубов.

И, если раньше бетторы ставили скорее на проигрыш “Фиорентины”, новость о переходе Кокорина повернула ставки в противоположную сторону. Новички и профессионалы приготовились делать ставки на победу "фиалок". А недавно вышел обзор от независимых экспертов, где разобран гайд как можно использовать betwinner промокод для ставок на любые спортивные события. 

Загубленная карьера Кокорина

К сожалению Александр стал заложником своего характера, который не позволил футболисту в полной мере реализовать свой талант. Получив место в стартовом составе "Динамо" еще в юном возрасте, Кокорин показывал зрелый футбол. Его стали приглашать в сборную и лучшие клубы страны:

- "Зенит";

- "Анжи";

- "Спартак".

Но вместо постоянного совершенствования, Александр раскис в роскоши. Многомиллионные контракты ослабили желание реализовывать свои таланты в лучших клубах Европы. Постепенно его карьера стала угасать. Отсидев в тюрьме, Александр потерял два лучших года в карьере и теперь пытается их наверстать, но момент уже упущен.

Кокорину тридцать лет. Переход в "Спартак" стал очередной ошибкой, ведь игрок практически не играет, изредка выходя на замену. Единственным правильным решением было включение в договор пункта о небольшой компенсации за переход в европейский клуб.

Именно этот пункт дает Александру возможность рассчитывать на переход в "Фиорентину". Скорее всего это последний шанс проявить себя в топ-чемпионате. Помощь Саше уже готов оказать Канчельскис, который провел в составе "фиалок" несколько сезонов. 

Кокорин в интервью Нобелю Арустамяну несколько раз говорил, что очень хочет поиграть в Европе. Футболист рассказал, что готов на существенное понижение в заработной плате, чтобы переехать в Италию. Вырваться из "золотой клетки" пока еще можно. 

Примеры Смолова и Шомуродова показывают, что хороший форвард может проявлять себя не только в топ-клубах. 

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комментарии

Горожанин
0
26 января 2021
14:37
Этим дармоедам давно пора сдельную оплату ввести. Победил - получи миллионы свои, проиграл - живи на минималку, негодяй.

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