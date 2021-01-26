На странице Республиканской клинической больницы Татарстана рассказали необычную историю спасения пациента. В одной из деревень Кукморского района один мужчина всадил косу в голову оппонента.

«Позвонили из Кукморской ЦРБ, поступил мужчина с косой в голове, срочно нужен был нейрохирург. Лезвие вошло в теменную кость и вышло через шею, молодой человек впал в кому. В район прилетел нейрохирург из РКБ, достать лезвие было практически невозможно. Специалисты сделали отверстие вокруг лезвия и достали его. Через трое суток потерпевший вышел из комы», - говорится в сообщении.

Он восстанавливался около месяца, еще через три месяца ему сделали пластику черепа. Но без последствий не обошлось: на всю жизнь он потерял чувствительность в левой руке и стал эпилептиком.

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