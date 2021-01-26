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Фото Prokazan.ru

Юрист напомнил о выплатах, которые положены родным умершего человека

26.01.2021, 09:14 328 0 prokazan.ru

Не все знают, что после смерти близкого человека можно рассчитывать на пособия от государства. Оно выплачивается тем, кто взял на себя обязанности по захоронению или кремации умершего независимо от степени родства. О том, какие бывают выплаты и как их получить, нашим коллегам из progorodnn.ru рассказал юрист Сергей Макров.

Общие выплаты

Социальная выплата на погребение

Кто производит:

  • Отделение Пенсионного фонда, где умерший получал пенсию.
  • Работодатель, который является страхователем по социальному страхованию (обязателен трудовой договор)
  • Органы соцзащиты населения по месту жительства (Если умерший не был пенсионером, официально не работал либо при рождении мертвого ребенка после 154-х дней беременности).
  • Фонд социального страхования, где умерший на момент смерти был зарегистрирован в качестве страхователя или в качестве страхователя один из родителей или иных членов семьи умершего несовершеннолетнего.

Необходимые документы:

  • паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя.
  • заявление на выплату пособия на погребение.
  • справка о смерти, которая выдается в ЗАГС.
  • свидетельство о смерти. Его также получают в ЗАГС.
  • трудовая книжка умершего либо справка из органов занятости населения или справка об увольнении.
  • документы, подтверждающие то, что вы являлись родственниками с умершим. Например, свидетельство о браке, свидетельство о рождении и прочее.
  • копия пенсионного удостоверения умершего либо справка из отделения ПФР о назначении пенсии.
  • документ, подтверждающий регистрацию умершего по месту жительства (справка из ЖЭК, ДУК).
  • справка из образовательного учреждения, если умерший обучался по очной форме.
  • реквизиты кредитной организации для перечисления денежных средств.

Оформить пособие нужно в течение 6 месяцев после смерти, список документов может меняться по обстоятельствам. 

Пенсия в связи с потерей кормильца

1.Страховая пенсия

Ее могут получить несовершеннолетние, находившиеся на содержании умершего, при условии, что он работал официально, на ее размер будет влиять трудовой стаж. Пенсию выплачивают до 23-х лет при условии, что получатель учится на дневном (очном) отделении. Также на выплату имеют право близкие родственники кормильца, получившие инвалидность до 18 лет.

Оформить можно через Пенсионный фонд или МФЦ, заявление рассматривают 10 дней, а выплату назначают "задним" числом.

2. Социальная пенсия

Ее получат иждивенцы умершего в случае, если он не был трудоустроен официально или вовсе не работал. Ее размер меньше, чем у страховой. Оформляется она точно так же, как страховая пенсия. 

3. Государственная пенсия

На нее могут рассчитывать лица, которые были на содержании у погибшего военнослужащего, космонавтов, а также пострадавших от техногенных или радиационных катастроф. Ее расчет производится в особом порядке, а выплаты осуществляются из федерального бюджета.

Условия назначения:

  • гибель военнослужащего при прохождении призывной военной службы или наступление смерти вследствие полученного ранения, контузии или заболевания на момент прохождения службы;
  • гибель, связанная с получением лучевой болезни или инвалидности;
  • гибель космонавта-испытателя, инструктора космонавта испытателя, космонавта исследователя. Или кандидата на вышеперечисленные должности, смерть которого связана с выполнением либо подготовкой космического полета.

Специализированные выплаты

  • по страхованию жизни, в том числе полагающиеся по полису ОСАГО в случае дорожно-транспортного происшествия;
  • по вкладам в Сбербанке, которые открыты до 20 июня 1991 года;
  • в рамках уголовного производства, если смерть наступила по вине третьего лица;
  • невыплаченные пенсии, зарплаты, алиментов.

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