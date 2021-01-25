Во Владимирской области очевидцы засняли майского жука, которой ползал по сугробу. Житель города Гусь-Хрустальный опубликовал фото в местной группе в социальных сетях. Как жук мог там оказаться, выяснил журналист портала progorod33.ru.

"Это уникальный случай, я в своей практике пока такого не встречал, - сказал Александр Козел, кандидат сельскохозяйственных наук. - Это явление обусловлено климатическими факторами. Обычно майские жуки с осени остаются зимовать там, где вышли из куколки. А весной, когда почва прогревается, они выбираются наружу. Видимо, этот жук зимовал в верхних слоях почвы или в подстилке, либо неподалеку от его «берлоги» пролегает теплотрасса. То есть сработал инстинкт: жука разбудило тепло, он проснулся и стал выбираться через непромерзшую почву наверх. Деревья сейчас голые - есть нечего, а назад в землю он не полезет. Поэтому жизнь насекомого будет недолгой", - сообщил эксперт изданию.

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