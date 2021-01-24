Сегодня, 24 января, стало известно еще о трех умерших от COVID-19 жителях Татарстана. Всего на сегодняшний день число летальных исходов от этого заболевания в Татарстане составляет 240.

По данным Минздрава республики, коронавирусная инфекция подтверждена в качестве причины смерти у мужчин 1939, 1950 и 1972 годов рождения. Вирус идентифицирован, причину летального исхода установил патологоанатом.

Добавим, что на 24 января в РТ выявлено 86 новых случаев коронавируса, из них четыре - завозные. Больше всего заболевших в Казани, выявлены случаи еще в 22 муниципальных образованиях республики. Среди новых случаев есть трое детей, двое татарстанцев старше 90 лет, шестеро - от 80 до 90, девять человек в возрастной группе от 70 до 80 лет. Больше всего заболевших прибавилось, традиционно, в группе от 30 до 50 лет.

Напомним, что в начале недели в Татарстане стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Корреспондент ProKazan.ru поставил прививку и рассказал, какие у него были последствия.