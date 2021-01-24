Пауки семейства "черная вдова" постепенно заселяют татарстанские леса. Об этом сообщила главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина.

Известно, что пауки расширили ареал своего обитания на север, и таким образом оказались в нашей республике. В 2020 году двое жителей Татарстана уже были ужалены этими ядовитыми насекомыми.

Токсиколог отметила, что раньше "черные вдовы" обитали только в южных регионах страны.

"Чаще всего их встречают в лесах, когда люди собирают грибы и ягоды. В этот момент происходит укус паука", - отметила специалист.

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