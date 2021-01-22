Сегодня, 22 января, в Казани состоялась итоговая коллегия прокуратуры, на которой обсудили прошедший 2020 год. Одной из затронутых тем стала актуальная для республики борьба с организованными преступными формированиями.

По словам прокурора Татарстана Илдуса Нафикова, ОПГ, "получая отпор в Казани и Челнах", стремятся в периферию - небольшие и обособленные населенные пункты.

"На протяжение ряда лет мы боремся с повышением активности преступным формирований. Необходимо отметить, что нам удалось исключить распространение на наш регион влияния лиц, занимающих высшую иерархию в преступном мире. Для них попытка распространить влияние на Татарстан равнозначна скорому привлечению к уголовное ответственности. Однако, несмотря на некоторые позитивные результаты на данном направлении, имели место массовые драки активных участников преступных групп. Полыхало на Высокой Горе и в Зеленодольске, да и в Казани было немало происшествий. Благодаря слаженной работе удалось изобличить виновных и обеспечить неотвратимость наказания, но тревожные сигналы остаются", - резюмировал прокурор РТ.

Нафиков поставил задачу прокурорам районов, где имеются обособленные населенные пункты - Васильево, Джалиль, Дербышки, Карабаш, Калуга, Юдино, Аметьево - обратить внимание на эту проблему.

Напомним, в начале января резонанс в Татарстане вызвала видеозапись из Зеленодольска - там несколько десятков человек, вооруженные арматурой, устроили крупную драку. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".