Блогер из Казани Райни станцевал татарский танец на улице в Южной Корее. "Казань, специально для тебя", - сказал он перед тем, как начать танцевать. Запись опубликована в "Инстаграме".
На кадрах видны удивленные местные жители, которые с интересом разглядывают молодого человека, а одна пара даже пыталась его заснять на видео. Это не первый перфоманс блогера - неделю назад он опубликовал аналогичное видео с Красной площади в Москве.
Судя по аккаунту, Райни увлекается мотоциклами.
"Строю BMW R100 из Урала", - говорится в его "Инстаграме".
Татарстанцы видео с танцем оценили: негативных комментариев в соцсетях практически нет.
"Наш татарский мальчик"
"Браво! Тюбетейка нужна!)"
"Продолжай эту рубрику и в других странах и городах" - пишут жители республики.
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комментарии
- ВОТ вам негативный комментарий - для вас лакеев! Почему не станцевал на инаугурации Байдена? Шо ходит по вонючим москвам? И всяким там азиатским Сеулам?