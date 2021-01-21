Блогер из Казани Райни станцевал татарский танец на улице в Южной Корее. "Казань, специально для тебя", - сказал он перед тем, как начать танцевать. Запись опубликована в "Инстаграме".

На кадрах видны удивленные местные жители, которые с интересом разглядывают молодого человека, а одна пара даже пыталась его заснять на видео. Это не первый перфоманс блогера - неделю назад он опубликовал аналогичное видео с Красной площади в Москве.

Судя по аккаунту, Райни увлекается мотоциклами.

"Строю BMW R100 из Урала", - говорится в его "Инстаграме".

Татарстанцы видео с танцем оценили: негативных комментариев в соцсетях практически нет.

"Наш татарский мальчик"

"Браво! Тюбетейка нужна!)"

"Продолжай эту рубрику и в других странах и городах" - пишут жители республики.

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