Татарстанский блогер, жительница села Олуяз Мамадышского района Илюса Фаляхова рассказала, как сходила на шоу "Давай поженимся" на Первом канале. Шоу девушке понравилось: по ее словам, она не потратила ни копейки на участие в нем, все расходы взяли на себя организаторы. Но и ей за участие в шоу тоже не заплатили. Предложение принять участие в шоу ей поступило от редактора программы в "Инстаграме".

Оказывается, до начала самой программы герои шоу не пересекаются: имя потенциального "жениха" Илюса узнала только во время съемок.

"Все реальные люди с реальной историей жизни. Постановы нет", - сообщила Фаляхова.

Сам потенциальных жених героине не понравился. Выпуск шоу с уроженкой Татарстана вышел 28 декабря прошлого года.

Напомним, что недавно в шоу "Давай поженимся" принял участие и известный рэпер Моргенштерн, который рассказал, считает ли себя татарином.