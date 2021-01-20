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«Постановы нет»: блогер из Татарстана рассказала, как сходила на шоу «Давай поженимся»

20.01.2021, 08:38 217 2 prokazan.ru

Татарстанский блогер, жительница села Олуяз Мамадышского района Илюса Фаляхова рассказала, как сходила на шоу "Давай поженимся" на Первом канале. Шоу девушке понравилось: по ее словам, она не потратила ни копейки на участие в нем, все расходы взяли на себя организаторы. Но и ей за участие в шоу тоже не заплатили. Предложение принять участие в шоу ей поступило от редактора программы в "Инстаграме". 

Оказывается, до начала самой программы герои шоу не пересекаются: имя потенциального "жениха" Илюса узнала только во время съемок. 

"Все реальные люди с реальной историей жизни. Постановы нет", - сообщила Фаляхова. 

Сам потенциальных жених героине не понравился. Выпуск шоу с уроженкой Татарстана вышел 28 декабря прошлого года. 

Напомним, что недавно в шоу "Давай поженимся" принял участие и известный рэпер Моргенштерн, который рассказал, считает ли себя татарином. 

 

Шоу-бизнес
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комментарии

Правильно так
0
20 января 2021
09:09
Татарстанский блогер, тайная жительница села Олуяз Мамадышского района Великого Татарстана Илюса Фаляхова Ивановна рассказала, как сходила на шоу "Давай разведемся" на Первом канале Израиля.
Горожанин
0
20 января 2021
09:41
Цирк уродов

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