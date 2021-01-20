В автотранспортных предприятиях Казани не хватает 1209 водителей и кондукторов – это 30% сотрудников. Об этом сообщает ассоциация АТП Татарстана.

«В связи с этим комитет по транспорту исполкома Казани сообщает, что рейсы общественного транспорта сокращены вечером. А также увеличены дневной интервал движения автобусов маршрутов №№ 2, 10, 10а, 25, 29, 34, 35, 55, 63, 68, 72, 75, 77, 90.

На данный момент из-за сезонных вирусных заболеваний на больничном находятся 196 сотрудников. В прошлом году в этот же период количество заболевших было в два раза меньше. Сотрудников не допускают до работы, если у них повышена температура и снимают с маршрута, если состояние ухудшилось.

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