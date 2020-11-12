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Фото: скриншот видео

Появились подробности разборок в школе №12 Казани

12.11.2020, 13:13 31 0 prokazan.ru

Управлением образования Казани проведена проверка по факту конфликта между учеником 5 класса и мамы его одноклассницы.

Сообщается, что 11 ноября между учениками 5 класса произошла ссора – девочка кинула в мальчика ручкой, в ответ он облил ее портфель чаем. После шестого урока без разрешения администрации и классного руководителя пришла в школу. Женщина вмешалась в конфликт, это видно на кадрах ролика.

«В школе была создана конфликтная комиссия, в которой участвовали директор, заместители, классный руководитель и педагог-психолог. На данный момент родители обеих сторон не имеет претензий друг к другу. 12 ноября с мальчиком работал школьный психолог, сейчас он продолжает учебу», - сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Также было принято решение о дополнительных мерах по пропускной системе в здании. Сторожу и учителю объявлен выговор.

Как сообщает источник издания в школе проверку проводит прокуратура. 

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