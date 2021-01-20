16 января во дворе дома №40 по улице Карбышева в Казани 13-летнюю девочку сбил неустановленный водитель, а после скрылся с места ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

«По предварительным данным, водитель не выбрал безопасный боковой интервал и сбил 13-летнюю девочку, которая шла по дороге. После этого он скрылся. В результате ДТП девочка получила различные ушибы и перелом стопы», - говорится в сообщении.

В связи с этим ГАИ Казани разыскивает очевидцев происшествия. Обратиться можно по телефонам: 5-333-819, 5-333-848.

Напомним, буквально несколько дней назад в Татарстане произошло жесткое ДТП. От удара у легковушки снесло крышу, в машине был ребенок.

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