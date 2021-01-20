Вчера в Казани в 23:00 напротив ТЦ "Kazan Mall" водитель каршеринга "Яндекс. Драйв" протаранил "Ладу": информация о ДТП появилась в соцсетях. От столкновения автомобилю каршеринга снесло переднюю часть. Судя по снимкам, отечественный автомобиль значительных повреждений не получил.

О пострадавших в аварии не сообщается.

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