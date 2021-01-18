15 января 2021 года в одном из домов в Пестречинском районе обнаружено тело 40-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Татарстану.

«По подозрению в совершении преступления была задержана 32-летняя сестра потерпевшего. Она признала вину. Оказалось, они жили с матерью, сожителем подозреваемой и ее малолетними детьми. В день трагедии родственники выпивали, позже между ними произошел скандал, в ходе которого мужчина и женщина подрались. После этого женщина пошла на кухню, взяла нож и ударила брата в грудь. Мужчина скончался», - говорится в сообщении.

Когда на место происшествия прибыли оперативные службы, родственники пытались обмануть следствие и сообщили, что умерший страдал эпилепсией и сам себя ударил ножом. Следствие установило обратное, только после этого подозреваемая призналась.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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