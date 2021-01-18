В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции помогли замерзающей паре пенсионеров, которые не могли поменять колесо. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

«На 22 километре автодороги Казань – Оренбург инспекторы заметили машину на аварийке. Возле машины стояли пожилые люди, на улице был мороз -30 градусов. Мужчина рассказал, что по пути почувствовал, что машину стало уводить в сторону. Он остановился посмотреть и увидел, что повреждена шина. Заменить колесо он не смог из-за проблем со здоровьем», - говорится в сообщении.

Сотрудники помогли поставить запасное колесо. Пенсионеры поблагодарили инспекторов и продолжили путь.

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