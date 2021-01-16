Жители Казани продолжают радовать аудиторию танцами в популярной соцсети тик-ток. На этот раз в сети опубликовали видео, как два молодых человека пританцовывая, переходили дорогу.

«А как вы с друзьями переходите дорогу? Казанские тиктокеры снова развлекают водителей, на этот раз у ТРК Тандем», - подписал ролик автор.

Правда, не все жители оценили танцевальные способности молодежи.

«После вакцины по ходу»

«Скучно...но лучше чем пьяные»

«Клоуны»

«Убогая возможность выделиться из толпы!»

«В год обезьяны наверно родились».

Но были и те, кому пришлась по душе задумка.

«Мальчишки просто задорно танцуют!! Что опять не так??»

«Супеер, энергию дают»

«Молодцы ребята. Дорогу перешли никому не мешали, а танцевать стали, чтобы согреться. Уж лучше пусть танцуют на дороге, чем перед мечетью».

«На вас можно смотреть бесконечно!».

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