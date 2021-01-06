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Фото скриншот с видеозаписи

«Спасибо за пробки»: двое парней в Казани устроили танцы под татарскую песню прямо на проезжей части

06.01.2021, 18:14 371 7 prokazan.ru

В Казани тиктокеры устроили танцы прямо на проезжей части. Видеозапись они опубликовали в социальных сетях. 

На кадрах видно, как двое молодых людей на пешеходном переходе устраивают танцы под песню исполнителя Фирдуса Тямаева. Судя по подписи к ролику, они хотели проверить реакцию водителей на такой перфоманс. За танцорами в это время скапливаются автомобили.

"Реакции ВОДИТЕЛЕЙ Казани на Танцы. Давненько мы не танцевали в таком формате. Но под татарскую ещё не было", - озаглавлено видео. 

Далеко не все пользователи соцсетей оценили происходящее. Если одни считают, что "ребята молодцы", то другие казанцы возмущены логикой блогеров. 

"Больше нет мест для танцев?"
"Переехать бы, ибо не*** в****ться на дороге"
"Может хватит на дорогах танцевать уже!"
"Молодцы ребята, спасибо за пробки"
"Создают пробки только. Дебилы на дороге, че тут ещё скажешь", - комментируют горожане. 

Напомним, ранее недовольство в социальных сетях вызвал танец с бутылкой на пляже - его исполнил игрок казанского футбольного клуба "Рубин" Иван Игнатьев. Здесь высказались даже зарубежные фанаты и российские журналисты. 

 

Дороги Казань Общество
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комментарии

Виктор
0
06 января 2021
18:21
Дебилов всегда и всяких хватает
Ага
0
06 января 2021
18:32
Типичные либеральные биоотбросы. Ни ума ни фантазии и наплевать на окружающих. Истинное лицо российской либеральной оппозиции и ее малолетних фанбоев
Горожанка
0
06 января 2021
18:34
Тут дебилы особенные, из титульной нации Татарстана, выращенные за годы суверенитета... Татарские националисты должны ими гордиться! Неужели нормальных адекватных татар не осталось? ??? Почему мне так за татар стыдно?
В ответ на комментарий пользователя
Дебилов всегда и всяких хватает
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Ага
0
06 января 2021
18:40
А все потому что в свое время азатлыков не сажали и всячески благоволили им думая что получится ручная собачка которой Москве можно угрожать будет в случае чего. Вот и распоясались в итоге
В ответ на комментарий пользователя
Тут дебилы особенные, из титульной нации Татарстана, выращенные за годы суверенитета... Татарские националисты должны ими гордиться! Неужели нормальных адекватных татар не осталось? ??? Почему мне так за татар стыдно?
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Горожанин
0
06 января 2021
18:45
Дурашливая музычка в стиле дискача 90х сама по себе вызывает нервный тик.
Станислав
0
06 января 2021
18:57
А почему не фоне мечети? Там бы никому не мешали.
Резида
0
06 января 2021
19:13
Что за страна непуганых идиотов, Папуа Новая Гвинея? Надо было отпинать этих ушлепков дистрофичных, чтобы больше так не делали. Ведите себя плохо!

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