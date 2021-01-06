В Казани тиктокеры устроили танцы прямо на проезжей части. Видеозапись они опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно, как двое молодых людей на пешеходном переходе устраивают танцы под песню исполнителя Фирдуса Тямаева. Судя по подписи к ролику, они хотели проверить реакцию водителей на такой перфоманс. За танцорами в это время скапливаются автомобили.
"Реакции ВОДИТЕЛЕЙ Казани на Танцы. Давненько мы не танцевали в таком формате. Но под татарскую ещё не было", - озаглавлено видео.
Далеко не все пользователи соцсетей оценили происходящее. Если одни считают, что "ребята молодцы", то другие казанцы возмущены логикой блогеров.
"Больше нет мест для танцев?"
"Переехать бы, ибо не*** в****ться на дороге"
"Может хватит на дорогах танцевать уже!"
"Молодцы ребята, спасибо за пробки"
"Создают пробки только. Дебилы на дороге, че тут ещё скажешь", - комментируют горожане.
Напомним, ранее недовольство в социальных сетях вызвал танец с бутылкой на пляже - его исполнил игрок казанского футбольного клуба "Рубин" Иван Игнатьев. Здесь высказались даже зарубежные фанаты и российские журналисты.
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