В Казани тиктокеры устроили танцы прямо на проезжей части. Видеозапись они опубликовали в социальных сетях.

На кадрах видно, как двое молодых людей на пешеходном переходе устраивают танцы под песню исполнителя Фирдуса Тямаева. Судя по подписи к ролику, они хотели проверить реакцию водителей на такой перфоманс. За танцорами в это время скапливаются автомобили.

"Реакции ВОДИТЕЛЕЙ Казани на Танцы. Давненько мы не танцевали в таком формате. Но под татарскую ещё не было", - озаглавлено видео.

Далеко не все пользователи соцсетей оценили происходящее. Если одни считают, что "ребята молодцы", то другие казанцы возмущены логикой блогеров.

"Больше нет мест для танцев?"

"Переехать бы, ибо не*** в****ться на дороге"

"Может хватит на дорогах танцевать уже!"

"Молодцы ребята, спасибо за пробки"

"Создают пробки только. Дебилы на дороге, че тут ещё скажешь", - комментируют горожане.

Напомним, ранее недовольство в социальных сетях вызвал танец с бутылкой на пляже - его исполнил игрок казанского футбольного клуба "Рубин" Иван Игнатьев. Здесь высказались даже зарубежные фанаты и российские журналисты.