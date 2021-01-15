33-летнего жителя Пестречинского района РТ подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть человека.

Трагедия разыгралась 13 января; мужчина вместе с женой употребляли алкоголь. В какой-то момент он стал упрекать женщину, что она пьет и не закусывает, а потом велел ей приготовить обед и ушел выбрасывать мусор. Вернувшись домой, он увидел супругу сидящей на диване, а когда та попыталась встать, то просто упала на пол. Мужчина нанес ей не менее трех ударов кулаком по телу и уложил на кровать.

Через некоторое время подозреваемый заметил, что жена не подает признаков жизни и сказал старшему сыну вызывать экстренные службы, а сам пытался привести ее в чувства. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом, 31-летняя жительница Пестречинского района скончалась.

Причастность к преступлению гражданин признал, сейчас проводятся необходимые следственные действия, сам подозреваемый заключен под стражу.

Читайте также:

В Казани девятиклассник выпал с 4 этажа школы