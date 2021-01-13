Вчера ночью в Казани на мосте "Миллениум" произошла авария, информация о происшествии появилась в социальных сетях. На снимках видно, что от столкновения автомобилю снесло переднюю часть.

Об обстоятельствах аварии и количестве пострадавших не сообщается. Корреспондент портала обратился в пресс-службу МВД Татарстане за информацией о происшествии.

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