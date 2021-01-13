13 января, в среду, ожидается самый холодный день в Татарстане. По прогнозам Гидрометцентра минимальная температура воздуха ночью может достигнуть -34 градуса.

Днем ожидается -20…-25 градусов, ночью -25…-30 градусов, при прояснении -34. При этом на дорогах сохранится гололедица.

14 января мороз сохранится, днем ожидается -16…-21 градус, ночью -27…-32 градуса. Ночью местами пройдет снег, днем будет сильный снег. На дорогах гололедица, снежные заносы.

Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными при движении.

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