В соцсетях пользователи обсуждают странное поведение полицейских. Автор поста рассказал, что на выходе из туалета в ТЦ «Тандем» в Казани сотрудник задержал девушку, у которой была спущена маска.

«При этом очевидцы утверждают, что сотрудник во время патрулирования сам был замечен со спущенной маской», - пишет автор.

В комментариях стали осуждать полицейского.

«Я в маске хожу, заболел о чем вы все сейчас пишите не помогают они»

«Пиши заявление, что за руки хватал, ещё синяков добавьте да побои снимите»

«План ставят им, поймать 30 нарушителей масочного режима»

«Разве он имеет право так за руку держать?!? Девушка не сопротивляется более того подчинилась на его замечание! Это у нас только такое самоуправство!»

К другим новостям:

- Похожая ситуация произошла вчера - сотрудники полиции задержали мужчину в метро со спущенной маской. Что произошло, объяснили в пресс-службе УМВД по Казани.