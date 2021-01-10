У жителя России впервые выявили "британскую" мутацию коронавируса. Об этом в эфире канала "Россия-1" сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

По словам Поповой, гражданин с новым штаммом прилетел из Великобритании, заражение установили при обследовании. В каком регионе это произошло, не сообщается.

"Во всех субъектах Российской Федерации организован регулярный отбор материала от больных COVID-19. Все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, имеющий большой опыт работы по изучению генетической изменчивости вирусов", - заявляли в ведомстве еще в конце декабря, когда появилась информация о мутации.

Медики сообщают, что новый штамм быстрее распространяется - он на 70% более заразен, поэтому требует от населения неукоснительного соблюдения профилактических мер.

Ранее корреспондент ProKazan.ru поговорил с уроженкой Казани, которая недавно вернулась из Великобритании. Она рассказала, как жила страна после появления мутации, как она сама переболела ковидом за границей и почему не стала бы прививаться российской вакциной.