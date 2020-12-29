В соцсетях появилась видеозапись, на которой прохожий, судя по виду, школьник, тащит за руку плачущую девочку. На кадрах видно, что ребенок упирается и просто едет по тротуару то на животе, то на коленях. Ее провожатый на это не обращает никакого внимания.

"Стали свидетелем ужасной картины на Фучика. Девочку всю улицу тащили, как мешок картошки. Она кричала и сопротивлялась. Как можно так издеваться над ребёнком?", - негодует автор видео.

Поддержали автора не все комментаторы: многие просто заявили, что детей так воспитывают.

"По другому дети не понимают"

"Сразу видно - у автора нет детей...."

"Автор, заведи своих детей сначала!",

"У ребенка истерика, идти не хочет, на руки уже не возьмёшь, на улице не бросить. Автор видео, вам что за дело то ???"- пишут в соцсетях горожане.

Другая часть казанцев возмущена поведением прохожего, да и автора поста в данной ситуации:

"А подойти спросить, не? Только снимать и возмущаться?"

"Чтоб она в старости с ними также обращалась!"

"а зачем рожать, собственно, если так издеваются над ребёнком?"

"неужели у Вас на столько тупые дети? А может дело в Вас самих?", - пишут казанцы.

Напомним, недавно на видео попало, как мужчина в Зеленодольске неоднократно засовывал ребенка в мусорный бак.