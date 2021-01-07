Казань вошла в десятку любимых городов, которые россияне предпочитают для отдыха в Рождество. Об этом сообщает туристический портал ТурСтат.

Столица оказалась в рейтинге восьмой. За нее проголосовали 5% опрошенных. Лидировал в этом списке курорт "Роза Хутор" в Сочи. За него проголосовал 21% россиян. Кроме того, 17% получили курорты Сорочаны, Степаново и Яхрома в Подмосковье и 11% - Игора, Коробицыно, Охта Парк в Ленинградской области. Голосовали также за курорты Алтая, Ставрополя, Кавказа. На десятой строчке оказался курорт Башкирии Банное.

В самом исследовании участвовали более десяти тысяч человек, которые прошли интернет-исследование.

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