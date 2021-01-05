Госавтоинспекторы из Ирбита помогли татарстанцам, попавшим в ДТП в Свердловской области. О происшествии рассказали в ГИБДД региона.

Машину, слетевшую с дороги и застрявшую в снегу врио начальника ведомства Сергей Тропин и командир отдельного взвода ДПС Сергей гусаров заметили на 3-м километре дороги Малахово - Бобровское в вечернее время. Возле автомобиля находились женщина и мужчина. Семейная пара рассказала, что едет в гости к родственникам в одно из сел Ирбитского района. За рулем находилась женщина, которая призналась, что не учла погодные условия и вовремя не снизила скорость, а также не отдыхала во время длинной дороги, из-за чего и слетела в кювет.

Полицейские вытащили застрявшую иномарку из сугробов, автомобилисты и их транспортное средство не пострадали и смогли продолжить путь, сообщили в ГИБДД.

Читайте также:

В Татарстане легковушка серьезно пострадала, влетев под грузовик