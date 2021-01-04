Под Казанью недалеко с деревни Званка грузовая машина буквально раздавила легковушку, когда та влетела ей под колеса. Информация об этом ДТП появилась в социальных сетях.

"Пестрецы Казань, Мамадышский тракт. Водителя прижало, жив, ждёт МЧС. Пассажирку вытащили, жива", - написал автор поста в Инстаграм.

В результате столкновения большегруз перегородил дорогу так, что на трассе образовалась серьезная пробка. Об этом также сообщили очевидцы.

Однако сейчас, как стало известно корреспонденту ProKazan.ru, поврежденную машину уже увезли с места ДТП, очистив дорогу.

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