Под Казанью недалеко с деревни Званка грузовая машина буквально раздавила легковушку, когда та влетела ей под колеса. Информация об этом ДТП появилась в социальных сетях.
"Пестрецы Казань, Мамадышский тракт. Водителя прижало, жив, ждёт МЧС. Пассажирку вытащили, жива", - написал автор поста в Инстаграм.
В результате столкновения большегруз перегородил дорогу так, что на трассе образовалась серьезная пробка. Об этом также сообщили очевидцы.
Однако сейчас, как стало известно корреспонденту ProKazan.ru, поврежденную машину уже увезли с места ДТП, очистив дорогу.
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