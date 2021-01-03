Госпожнадзор Татарстана проведет проверку по факту сообщения о неисправном оборудовании в доме жилого комплекса «Арт сити» в Казани. Накануне там произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану на странице во «ВКонтакте».

«В соцсетях размещён видеоролик, на котором житель дома во время пожара вечером 2 января на 4 этаже 19-тиэтажного многоквартирного дома пытается включить пожарный кран, однако мужчине по какой-то причине не удаётся это сделать. Отметим, что воду на тушение пожара подавали от пожарной автоцистерны. По факту сообщения о пожаре органы Госпожнадзора проводят проверку», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что дом построили в 2018 году и он оборудован системой дымоудаления и внутренним пожарным водоснабжением. Если в ходе проверки выявят нарушения, то виновные будут привлечены к административной ответственности.

При этом отмечается, что с органов Госпожнадзора в 2007 году сняты функции контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в домах, как на этапе проектирования, так и на этапе строительства и при вводе в эксплуатацию.

Напомним, 2 января в ЖК произошел пожар, горел балкон на 4 этаже, к счастью, обошлось без жертв.