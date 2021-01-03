2 января в Казани в жилом комплексе «Арт сити» по улице проезд Юнуса Ахметзянова,10 произошло возгорание в 19-этажном многоквартирном доме. По информации МЧС Татарстана горение происходило на балконе на 4 этаже. Спустя 20 минут горение было ликвидировано, никто не пострадал.

Однако после происшествия в аккаунте ЖК появилось видео, на котором очевидец, пытавшийся помочь тушить, не смог этого сделать из-за неработающих пожарных гидрантов на этаже. На кадрах он открывает краны, но воды там не было.

«По всей видимости, Унистрой вводят в эксплуатацию дома с неработающими пожарными гидрантами», - подписали видео.

Так ли было на самом деле и действительно ли не работают гидранты, еще предстоит выяснить.

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