3 января в Татарстане по прогнозам синоптиков ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона со ссылкой на местный Гидрометцентр.

«В воскресенье ожидается метель, гололед и ночью и утром туман», - говорится в сообщении.

Водителей просят быть осторожными на дорогах, соблюдать скоростной режим, дистанцию и не совершать маневров.

Так, по данным сервиса Яндекс погода, 3 января днем ожидается -4…-3 градуса, ночью -3…-1 градус, небольшой снег весь день.

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