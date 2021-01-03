В соцсетях появилось видео, на котором в одном из ресторанов произошла драка на корпоративе. Сообщается, что разборки были в новогоднюю ночь.

«В одном из ресторанов в новогоднюю ночь ведущий немного (на самом деле много) перебрал с алкоголем и устроил дебош с дракой. Все закончилось невесело – битые стулья, тарелки, кровь из носа», - пишут в телеграм-канале «В Казани поймут».

В комментариях пользователи уж очень неприлично высказались в сторону тамады.

«Зачем тамаде вообще пить? Всю развлекательную программу забудет же...»

«Пойдет на завод теперь»

«Корпоратив прошёл по фен-шую. Будет что вспомнить»

«Ты кто такая а? Ты кто такая а? Ты кто такая а ?»

«Настал звездный час»

«Решил так оригинально пропиариться».

К другим новостям:

- Еще об одном пожаре сообщили очевидцы. Горит квартира в ЖК "Арт сити" в Казани.

- 2 января подтвердили еще три смерти от коронавируса.