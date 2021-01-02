Разбирательство по делу казанского инвалида "Дяди Саши" сдвинулось с мертвой точки, сообщила волонтер Юлия Хакимова. Об этом женщина рассказала в инстаграме после посещения Следственного комитета. Также Хакимова рассказала, что заключила договор с адвокатом, который будет представлять интересы Дмитрия (настоящее имя инвалида, которого казанцы сперва знали как "Дядю Сашу").

Напомним, что мужчина был украден из дома инвалидов во Владивостоке и насильно привезен в Казань. Его удерживали в маленькой комнате, регулярно избивали за любую погрешность, если приносил мало денег, закрывали на замок в холодной бане. Но благодаря волонтеру Юлии Хакимовой мужчина смог вырваться из "рабства": активистка устроила инвалиду первое в его жизни празднование Нового года.