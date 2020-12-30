В Еврейской автономной области возбудили 16 уголовных дел в отношении настоятеля храма и звонаря прихода. Они подозреваются в растлении школьников от 12 до 16 лет.

Как пишет канал Baza, пострадавшими являются 14 мальчиков, всего следователи собрали около 20 эпизодов преступной деятельности священника. Оказалось, они развращали детей с 2007 года, как в России, так и за рубежом.

Их арестовали до 23 января 2021 года. Также есть информация, что священник работал учителем в средней школе и мог общаться с широким кругом малолетних детей.

К другим новостям:

- Еще четыре человека в Татарстане не дожили до Нового года из-за коронавируса.

- В Казани нашли мертвым мужчину, который пропал больше года назад.

